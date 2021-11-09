ru ua
Вт, 09 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

В Грузії дозволили бустерну вакцинацію усім повнолітнім

Новость на русском →
Вівторок 09 листопада 2021 15:50
В Грузії дозволили бустерну вакцинацію усім повнолітнім Фото: в Грузії дозволили бустерну вакцинацію усім повнолітнім (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Грузії запровадили бустерну вакцинацію для усіх громадян старше 18 років. Раніше щепитися бустером можна було лише особам від 50 років та тим, хто перебуває у групі ризику.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новости-Грузия".

За словами заступника міністра охорони здоров’я Тамари Габунії, ті, хто пройшов курс вакцинації препаратами Sinopharm або ж Sinovac - можуть цього разу використати Sinopharm, Sinovac або ж Pfizer

Якщо перші дві дози були зроблені Astrazeneca - через пів року необхідно вакцинуватися Pfizer, оскільки через низький попит британсько-шведська вакцина більше не використовується в країні.

Водночас громадяни віком від 60 років мають можливість щепитися бустером вже через три місяці.

"Що стосується людей, вакцинованих Pfizer, для них, природно, рекомендується використовувати третю дозу тим самим препаратом протягом шести місяців після другої вакцинації", - додала Габунія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія Вакцинація Коронавірус
NEWS
Кузін: про бустерну вакцинацію від COVID для всіх охочих мова поки не йде
Кузін: про бустерну вакцинацію від COVID для всіх охочих мова поки не йде
DAILY
Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС