У Грузії розслідують підготовку до спроби повалення влади

Служба державної безпеки Грузії веде розслідування спроби повалення влади в країні. Конкретні особи планували повалити державну владу у разі отримання небажаних результатів на парламентських виборах.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

За даними служби безпеки, фігуранти справи сформували мобільні групи з-поміж колишніх співробітників правоохоронних органів та військовослужбовців для силового повалення влади в Грузії.

Спецслужба вже провела різні слідчі дії та допитала свідків. Зокрема, був допитаний член грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе, який надав слідству список цих угрупувань. Крім того, в рамках розслідування допитали громадянина, який передав ці списки депутату Кобахідзе.

Зараз Служба держбезпеки збирає докази та встановлює винних в цьому злочині.

Нагадаємо, 31 жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори. Перемогу на виборах здобула правляча партія "Грузинська мрія". Опозиційний "Єдиний національний рух - Сила в єдності" посів друге місце.

Після оголошення результатів голосування у Грузії почалися акції протесту. Прихильники опозиції збиралися поблизу грузинського парламенту.