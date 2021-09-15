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У Грузії процес підрахунку голосів на виборах фіксуватимуть на камеру

Автор: Тіберій Юрик

Голова Центральної виборчої комісії Георгій Каландарішвілі заявив, що процес підрахунку голосів на більшості виборчих дільниць в країні вперше фіксуватимуть відеокамери. Місцеві вибори в Грузії відбудуться 2 жовтня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новини-Грузія".

Він зазначив, що відеозйомка буде проходить на 3 200 виборчих дільницях з 3 673.

"Крім того, що весь цей процес буде записаний, завдяки чому відпаде багато питань, з метою забезпечення прозорості на наступний день після голосування всі ці відеозаписи будуть опубліковані", - сказав Каландарішвілі.

За його словами, для публікації відеозапису з дільниць влада практично завершила переговори з однією з міжнародних "надійних і безпечних платформ".

Він додав, що протягом 6 днів з дня голосування у всіх окружних виборчих комісіях повинні бути перераховані п'ять дільниць, які оберуть у випадковому порядку.

"Відеозйомка також буде забезпечена під час перерахунку на цих п'яти дільницях", - підкреслив голова ЦВК Грузії.

Нагадаємо, що після місячної перерви громадський транспорт у п'яти великих містах Грузії-Тбілісі, Батумі, Руставі, Кутаїсі та Зугдіді відновив роботу.

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