У Грузії стався землетрус

Сьогодні, 21 листопада вранці у південно-східній частині Грузії стався землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 3,2 бала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного центру сейсмічного моніторингу.

За даними сейсмологів, підземні поштовхи були зафіксовані о 07:48 за тбіліським часом (05:48 за київським) за 51 кілометр від Тбілісі.

Відомо, що джерело землетрусу знаходилося в селі Земо-Карабулахи Дманіського муніципалітету (регіон Квемо Картлі).

Вказано, що гіпоцентр землетрусу був на глибині 10 кілометрів.

Відомостей про постраждалих і руйнування не надходило.