Данія частково відкриє школи з наступного тижня

Фото: навчання у школі (sciencemag.org)

Міністр охорони здоров’я Данії Магнус Хойніке заявив, що в країні з наступного понеділка у школах частково буде відновлене навчання. Їх знову зможуть відвідувати учні 1-4 класів.

Про це повідомляє The Local.

"Це дуже невелике, дуже обережне послаблення, і для нього зараз є достатньо підстав", - сказав Хойніке.

При цьому, персонал шкіл регулярно здаватиме тести на коронавірус.

Зазначається, що решта учнів залишаться на дистанційному навчанні щонайменш до 28 лютого. Тоді завершиться дія загальнонаціонального локдауну.

Щоденний приріст заражень у Данії знизився до найнижчого рівня з вересня - початку жовтня - останні кілька днів показники були навіть меншими 500. Населення країни становить близько 5,8 млн осіб.

Нагадаємо, у Данії раніше проходили демонстрації проти карантинних обмежень через COVID-19. Поліція втрутилася у них після того, як протестуючі почали кидати в правоохоронців салюти та порожні пляшки. Заарештували дев'ять осіб.

Також РБК-Україна писало, що у Данії готуються ввести паспорти вакцинації на тлі боротьби з коронавірусом.