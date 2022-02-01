У Грузії визнали неефективними і скасували ковід-паспорти

Засіданням координаційної ради керував по відеозв'язку прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, у якого напередодні також виявили коронавірус - він заразився штамом "Омікрон".

При цьому в рішенні уряду наголошується, що система обліку вакцинації та проведення тестів продовжить працювати і ті громадяни, яким "зелений паспорт" необхідний для поїздки за кордон, як і раніше зможуть використовувати цей механізм.

Документ, в якому був вказаний ковід-статус володаря - вакцинація або результати тестів на коронавірус, був обов'язковим з 1 грудня 2021 року для відвідування громадських міс: ресторанів, кафе, барів, розважальних центрів, кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів, казино, спа-центрів, готелів, спортзалів, канатних доріг гірськолижних курортів.

"Зелений" статус громадянин отримував безстроково - після повного курсу проходження вакцинації від коронавірусу або в разі офіційної реєстрації після перенесеного коронавірусу, а також на певний час - у разі негативної відповіді на тест на наявність коронавірусу.