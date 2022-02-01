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У Грузії визнали неефективними і скасували ковід-паспорти

Автор: Олександр Білоус

Уряд Грузії скасував "зелені" ковід-паспорти. Рішення було прийнято через швидке поширення штаму коронавірусу "Омікрон" і легкі симптоми хвороби у тих, що заразилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Новини Грузії".

Засіданням координаційної ради керував по відеозв'язку прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, у якого напередодні також виявили коронавірус - він заразився штамом "Омікрон".

При цьому в рішенні уряду наголошується, що система обліку вакцинації та проведення тестів продовжить працювати і ті громадяни, яким "зелений паспорт" необхідний для поїздки за кордон, як і раніше зможуть використовувати цей механізм.

Документ, в якому був вказаний ковід-статус володаря - вакцинація або результати тестів на коронавірус, був обов'язковим з 1 грудня 2021 року для відвідування громадських міс: ресторанів, кафе, барів, розважальних центрів, кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів, казино, спа-центрів, готелів, спортзалів, канатних доріг гірськолижних курортів.

"Зелений" статус громадянин отримував безстроково - після повного курсу проходження вакцинації від коронавірусу або в разі офіційної реєстрації після перенесеного коронавірусу, а також на певний час - у разі негативної відповіді на тест на наявність коронавірусу.

Нагадаємо, Великобританія з 27 січня скасувала майже все карантинні правила. Зокрема, це обов'язкове використання covid-сертифіката в якості пропуску на масові заходи і носіння масок в громадських місцях.

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