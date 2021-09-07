У Грузії схвалили амністію учасників заворушень під парламентом в 2019 році

Уряд Грузії підтримав законопроєкт, що звільняє від відповідальності всіх осіб, які брали участь в заворушеннях 20 червня 2019 року. Організатору загрожувало до 6 років позбавлення волі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Ехо Кавказу "

Відповідно до законопроєкту, від кримінальної відповідальності звільняються усі особи, які брали участь в заворушеннях з 19 по 21 червня. Також амністія діятиме й на осіб, яких звинувачували у підготовці чи спробі скоїти злочин.

Голова Єдиного національного руху Ніка Меліа, якого звинувачують в організації заворушень, заявляв про те, що не бажає аби його амністували. Політику загрожує до шести років позбавлення волі.

Також відомо, що опозиція пропонувала свій законопроєкт у якому зазначається, що амністія стосуватиметься лише тих, хто лише брав участь в акції протесту, однак парламент Грузії не підтримав документ.