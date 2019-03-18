У Грузії почалися навчання НАТО

У військових навчаннях візьмуть участь 24 НАТО та країни-партнери альянсу

В Грузии сегодня, 18 марта, начинаются командно-штабные учения NATO-Georgia Exercise 2019 с участием военнослужащих 24 стран НАТО и партнеров альянса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

Сообщается, что учения будут проходить на территории общего с НАТО тренировочного и оценочного центра до 29 марта.

Целью учений является повышение оперативной совместимости вооруженных сил Грузии, Североатлантического альянса и стран-партнеров, а также усиление возможностей управления и контроля Сил обороны Грузии.

В учениях примут участие более 350 военнослужащих из 21 страны НАТО и трех стран-партнеров. В частности, в этом году в учениях принимают участие 24 страны (Албания, Бельгия, Болгария, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Франция, Греция, Великобритания, Венгрия, Латвия, Литва, Голландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Турция и США, а также четырех стран-партнеров НАТО - Азербайджан, Финляндия, Грузия и Швеция).

Напомним, ранее сообщалось, что по меньшей мере 80% граждан Грузии поддерживают членство страны в Европейском союзе и НАТО.

Ранее министры иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и Северной Македонии Никола Димитров в рамках Мюнхенской конференции по безопасности подписали акт "Об установлении дипломатических и консульских отношений". Стороны приветствовали такой шаг и выразили надежду в дальнейшем развитии отношений.