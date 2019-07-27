У Грузії вантажівка впала з обриву, загинули п'ять осіб

У Грузії в результаті падіння вантажівки з обриву загинули щонайменше п'ять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IMEDI.

Наголошується, що водій не впорався з керуванням, і машина впала в яр з 400-метрової висоти. Всього у вантажному автомобілі перебували 12 осіб, п'ятеро з яких встигли вистрибнути під час падіння.

На місці події працюють рятувальники. До пошуково-рятувальних операцій підключений і вертоліт прикордонної поліції МВС Грузії, який вже доставив деяких врятованих людей в лікарню міста Телаві (край Кахеті).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Канаді на 15 шосе в результаті зіткнення шести транспортних засобів постраждали сім осіб. Шосе після аварії було закрито в обох напрямках на південь від Смітс-Фоллз, штат Онтаріо.

Нагадаємо, нещодавно в провінції Анталія (Туреччина) туристичний автобус з'їхав з дороги і перекинувся, внаслідок чого постраждали близько 25 В автобусі їхали туристи з Норвегії та Польщі. Аварія сталася в районі міста Кемер.