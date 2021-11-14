RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Грузії дев'ять депутатів парламенту оголосили голодування на підтримку Саакашвілі

Автор: Валерія Поліщук

У Грузії дев'ять депутатів парламенту від партії "Єдиний національний рух" оголосили голодування. Таким чином вони вирішили підтримати голодуючого екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Онлайн".

"Третій президент Грузії голодує вже 45 днів, йому не надають адекватних медичних послуг, і наша колега Елене Хоштарія також голодує, тому ми, дев'ять депутатів парламенту, вирішили оголосити голодування з єдиною вимогою - перевести Михайла Саакашвілі в багатофункціональну клініку", – сказав один з лідерів партії ЄНР Давид Кіркітадзе.

Крім Кіркітадзе, голодування почали Акакій Мінашвілі, Темур Джанашія, Бачукі Кардава, Ніка Мачутадзе, Георгій Годабрелідзе, Сулхан Сібашвілі, Леван Бежашвілі і Абдулла Ісмаїлов.

Нагадаємо, раніше лікар Саакашвілі попереджав, що стан політика може різко погіршиться. Він просив негайно зібратися консиліум докторів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міхеіл СаакашвіліГрузія