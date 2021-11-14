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В Грузии девять депутатов парламента объявили голодовку в поддержку Саакашвили

Автор: Валерия Полищук

В Грузии девять депутатов парламента от партии "Единое национальное движение" объявили голодовку. Таким образом они решили поддержать голодающего экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Онлайн".

"Третий президент Грузии голодает уже 45 дней, ему не оказывают адекватных медицинских услуг, и наша коллега Элене Хоштария также голодает, поэтому мы, девять депутатов парламента, решили объявить голодовку с единственным требованием - перевести Михаила Саакашвили в многофункциональную клинику", – сказал один из лидеров партии ЕНД Давид Киркитадзе.

Кроме Киркитадзе, голодовку начали Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили и Абдулла Исмаилов.

Напомним, ранее врач Саакашвили предупреждал, что состояние политика может резко ухудшится. Он просил немедленно собраться консилиум докторов.

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Михаил СаакашвилиГрузия