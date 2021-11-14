В Грузии девять депутатов парламента объявили голодовку в поддержку Саакашвили

В Грузии девять депутатов парламента от партии "Единое национальное движение" объявили голодовку. Таким образом они решили поддержать голодающего экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Онлайн".
"Третий президент Грузии голодает уже 45 дней, ему не оказывают адекватных медицинских услуг, и наша коллега Элене Хоштария также голодает, поэтому мы, девять депутатов парламента, решили объявить голодовку с единственным требованием - перевести Михаила Саакашвили в многофункциональную клинику", – сказал один из лидеров партии ЕНД Давид Киркитадзе.
Кроме Киркитадзе, голодовку начали Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили и Абдулла Исмаилов.
Напомним, ранее врач Саакашвили предупреждал, что состояние политика может резко ухудшится. Он просил немедленно собраться консилиум докторов.