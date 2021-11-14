У Грузії дев'ять депутатів парламенту оголосили голодування на підтримку Саакашвілі

"Третій президент Грузії голодує вже 45 днів, йому не надають адекватних медичних послуг, і наша колега Елене Хоштарія також голодує, тому ми, дев'ять депутатів парламенту, вирішили оголосити голодування з єдиною вимогою - перевести Михайла Саакашвілі в багатофункціональну клініку", – сказав один з лідерів партії ЄНР Давид Кіркітадзе.



Крім Кіркітадзе, голодування почали Акакій Мінашвілі, Темур Джанашія, Бачукі Кардава, Ніка Мачутадзе, Георгій Годабрелідзе, Сулхан Сібашвілі, Леван Бежашвілі і Абдулла Ісмаїлов.