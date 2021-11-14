У Грузії дев'ять депутатів парламенту оголосили голодування на підтримку Саакашвілі
У Грузії дев'ять депутатів парламенту від партії "Єдиний національний рух" оголосили голодування. Таким чином вони вирішили підтримати голодуючого екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Онлайн".
"Третій президент Грузії голодує вже 45 днів, йому не надають адекватних медичних послуг, і наша колега Елене Хоштарія також голодує, тому ми, дев'ять депутатів парламенту, вирішили оголосити голодування з єдиною вимогою - перевести Михайла Саакашвілі в багатофункціональну клініку", – сказав один з лідерів партії ЄНР Давид Кіркітадзе.
Крім Кіркітадзе, голодування почали Акакій Мінашвілі, Темур Джанашія, Бачукі Кардава, Ніка Мачутадзе, Георгій Годабрелідзе, Сулхан Сібашвілі, Леван Бежашвілі і Абдулла Ісмаїлов.
Нагадаємо, раніше лікар Саакашвілі попереджав, що стан політика може різко погіршиться. Він просив негайно зібратися консиліум докторів.