В Грузии девять депутатов парламента объявили голодовку в поддержку Саакашвили

"Третий президент Грузии голодает уже 45 дней, ему не оказывают адекватных медицинских услуг, и наша коллега Элене Хоштария также голодает, поэтому мы, девять депутатов парламента, решили объявить голодовку с единственным требованием - перевести Михаила Саакашвили в многофункциональную клинику", – сказал один из лидеров партии ЕНД Давид Киркитадзе.



Кроме Киркитадзе, голодовку начали Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили и Абдулла Исмаилов.