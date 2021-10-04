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У Грузії заарештували двох осіб за те, що привезли Саакашвілі до країни

Автор: Олександр Мороз

Через сприяння екс-президенту Грузії Михайлу Саакашвілі у незаконному перетині грузинського кордону заарештували двох осіб. Їх звинувачують у приховуванні злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rustavi 2.

"Ще дві особи заарештовані за приховування злочину, який стане надбанням гласності найближчим часом. Маршрут в'їзду Михайла Саакашвілі відомий слідству, ведеться розслідування", - заявив прокурор Леван Вепхвадзе.

Нагадавши, Саакашвілі затримали в Грузії минулого тижня, його помістили під варту, оскільки він протягом декількох років перебував у розшуку і має вирок до позбавлення волі.

Як заявив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі, Саакашвілі прибув до Грузії нібито з планами на вбивство опозиціонерів і розпалювання заворушень.

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Міхеіл СаакашвіліГрузія