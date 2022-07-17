Вантаж, який перевозив Ан-12, що розбився, може бути токсичним

Після аварії українського Ан-12 у Греції у повітрі були помічені отруйні гази. Двоє пожежників - у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RadioFreeEurope .

Місцеві жителі повідомили, що бачили вогненну кулю та чули вибухи протягом двох годин після аварії.

Як передає державне телебачення, армія, фахівці з вибухових речовин та співробітники Грецької комісії з атомної енергії прибудуть до цього району після того, як його буде визнано безпечним, оскільки побоювання з приводу токсичності невідомого вантажу змушували їх триматися якомога далі.

Зокрема, як запобіжний засіб через сильний запах, що походить від місця аварії, влада наказала жителям двох найближчих до місця аварії населених пунктів тримати вікна закритими всю ніч, не виходити з дому і носити маски.

Зазначається, що спочатку, в цей район прибула велика кількість пожежників, машин швидкої допомоги та поліції, а потім вони залишили місце катастрофи. Один із пожежників розповів, що вони чекають на приїзд спецназу. Він уточнив, що двох його колег було доставлено до лікарні з утрудненим диханням.