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Вантаж, який перевозив Ан-12, що розбився, може бути токсичним

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Греція, Неділя 17 липня 2022 12:48
Вантаж, який перевозив Ан-12, що розбився, може бути токсичним Фото: місце аварії Ан-12 у Греції (newsit.gr)
Автор: Наталія Гурковська

Після аварії українського Ан-12 у Греції у повітрі були помічені отруйні гази. Двоє пожежників - у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RadioFreeEurope.

Місцеві жителі повідомили, що бачили вогненну кулю та чули вибухи протягом двох годин після аварії.

Як передає державне телебачення, армія, фахівці з вибухових речовин та співробітники Грецької комісії з атомної енергії прибудуть до цього району після того, як його буде визнано безпечним, оскільки побоювання з приводу токсичності невідомого вантажу змушували їх триматися якомога далі.

Зокрема, як запобіжний засіб через сильний запах, що походить від місця аварії, влада наказала жителям двох найближчих до місця аварії населених пунктів тримати вікна закритими всю ніч, не виходити з дому і носити маски.

Зазначається, що спочатку, в цей район прибула велика кількість пожежників, машин швидкої допомоги та поліції, а потім вони залишили місце катастрофи. Один із пожежників розповів, що вони чекають на приїзд спецназу. Він уточнив, що двох його колег було доставлено до лікарні з утрудненим диханням.

Нагадаємо, в ніч на 17 липня літак Ан-12 розбився на заході від аеропорту Кавали на північному сході Греції. Він виконував рейс з аеропорту "Костянтин Великий" поблизу ніша в Сербії в столицю Йорданії - Амман.

Пізніше стало відомо, що літак міг перевозити боєприпаси.

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