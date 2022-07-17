Груз, который перевозил разбившийся Ан-12, может быть токсичным

После крушения украинского Ан-12 в Греции в воздухе были замечены ядовитые газы. Двое пожарных – в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RadioFreeEurope .

Местные жители сообщили, что видели огненный шар и слышали взрывы в течение двух часов после крушения.

Как передает государственное телевидение, армия, специалисты по взрывчатым веществам и сотрудники Греческой комиссии по атомной энергии прибудут к этому району после того, как он будет признан безопасным, поскольку опасения по поводу токсичности неизвестного груза заставляли их держаться подальше.

В частности, в качестве меры предосторожности из-за сильного запаха, исходящего от места крушения, власти приказали жителям двух ближайших к месту крушения населенных пунктов держать окна закрытыми всю ночь, не выходить из дома и носить маски.

Отмечается, что первонально, в этот район прибыло большое количество пожарных, машин скорой помощи и полиции, а затем они покинули место катастрофы. Один из пожарных рассказал, что они ждут приезда спецназа. Он уточнил, что двое его коллег были доставлены в больницу с затрудненным дыханием.