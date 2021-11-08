Групу народних депутатів від "Довіри" звинуватили в тиску на низку підприємств УЗ

Навколо "Укрзалізниці" активізувалися спроби взяти під контроль вагоноремонтні заводи та інші "непрофільні активи" з можливим подальшим продажем. Зокрема, у такому тиску звинуватили народних депутатів із групи "Довіра" Сергія Шахова, Олександра Сухова та Сергія Вельможного, а також помічника Шахова Миколу Самбожука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo.ua .

Як пише видання, для тиску на УЗ, отримання внутрішньої документації заводів та деталей контрактів з підрядниками, народні депутати організували як мінімум три міжфракційні депутатські об'єднання, від імені яких до різних органів влади, а також керівництву УЗ надсилаються листи, члени цих МФО беруть участь у різних профільних нарадах, подають депутатські запити і навіть спілкуються з іноземними інвесторами, такими як польська Pesa чи швейцарський Stadler.

Як стало відомо з документів, отриманих редакцією, такі функції взяли на себе щонайменше три об'єднання (їх може бути більше): "За техногенну та екологічну безпеку в паливно-енергетичному комплексі, залізничному та трубопровідному транспорті України" (голова Сергій Шахов), "Розвиток енергетичної та транспортної інфраструктури - стратегічний вектор ефективної економіки держави" (голова Олександр Сухов) та "Контроль за реформами та очищенням у судовій та правоохоронній системах держави" (голова Сергій Вельможний).

Усі троє є мажоритарниками із Луганської області, при цьому Шахов вважається неформальним керівником групи.

Секретарем мінімум двох із трьох МДО є Микола Самбожук - один із фігурантів великого міжнародного скандалу про спробу рейдерського захоплення Молдовської залізниці.

Як йдеться у статті, інтерес групи депутатів виявлявся у бажанні отримати під свій контроль управління електровозоремонтними та вагоноремонтними заводами, або згодом приватизувати їх на користь наближених компаній, або організувати постачання запчастин на ці заводи від таких фірм, або контролювати вже існуючі поставки.

Однією з найгучніших ініціатив, яку намагалися реалізувати ці депутати, стала спроба вивести зі структури УЗ вагоно- та електровозоремонтні підприємства як "непрофільні активи".

Як стверджують співрозмовники в УЗ, у змові з керівництвом компанії, зокрема колишнім на той момент головою правління Володимиром Жмаком, нардепи просунулися настільки далеко, що ідея про приватизацію заводів навіть з'явилася в презентації для "потенційних покупців" (хоча за фактом ними мали були опинитися наближені до Шахова та компанії фірми).

Журналісти нагадують, що паралельно з темою приватизації вагонів лобісти також намагалися "збити" контракт для Крюківського вагонобудівного заводу на будівництво сотні пасажирських вагонів за виділені з бюджету 3 млрд грн. Зокрема, відомо, що компанія, яка оскаржувала тендер в АМКУ, прикладала до своїх документів листа швейцарської Stadler на ім'я Олександра Сухова на тему готовності взяти участь у тендері.