У групі Єрмака-Макфола пояснили, як дорожня карта персональних санкцій посилить тиск на еліту РФ

За його словами, за мінімальними підрахунками, список включає 12 тисяч фізичних осіб, якщо не рахувати ще десятки тисяч членів їхніх родин. Прибічники Путіна повинні втратити можливість в’їзду до демократичних країн, а всі їхні активи необхідно заморозити, переконаний експерт.



"Розпочати слід із олігархів із ТОП-100 російського списку Forbes. Для прикладу, досі уникають санкцій власник "Норнікелю" Владімір Потанін, співвласники "Трансмашхолдингу" Андрєй Бокарьов та Іскандер Махмудов", - заявив Бойцун.

Проте, окрім олігархів, є ще величезна кількість людей, які є співучасниками путінського режиму. Наприклад, урядові чиновники безпосередньо беруть участь у формуванні путінської політики, яка підтримує спроможність Росії вести війну, та координації військових дій.

"Керівники та члени наглядових рад російських компаній та банків, на своєму особистому рівні, теж сприяють війні Путіна - забезпечують роботу цих компаній/банків та сплату до російського держбюджету податків, які потім використовуються для фінансування військових дій. Зверніть увагу, що серед таких керівників та членів наглядових рад можуть бути й іноземні громадяни, які так само повинні потрапити під санкції", - говорить експерт.

Те саме стосується й пропагандистів, які роками відтворювали фальшиві наративи Кремля, закладаючи ідеологічний фундамент для російської війни.

"Людям на думку тут зазвичай спадають телеведучі, але ми до цієї категорії відносимо також знаменитостей, науковців, лідерів громадських організацій та духовенство, які благословляли ці кампанії або й відкрито підтримували кремлівську агресію", - вважає член групи Єрмака-Макфола.

Також в групі пропонують долучити до списку санкцій й керівників політичних партій. Окрім "Єдиної Росії" - прямого інструменту Кремля - існування в Росії інших політичних партій значною мірою імітує ознаки демократії та допомагає утримувати владу Путіна.

"Такі санкції швидко й болісно вдарять по великій армії олігархів, політиків, “білих комірців” та пропагандистів. Тому є велика ймовірність того, що посіпаки режиму почнуть виходити із заявами проти Кремля та звільнятись зі своїх посад. Своєю чергою, це призводитиме до послаблення російського урядового апарату та бізнесу через відтік якісних керівників, а також підриву ідеології Путіна. Адже коли в еліти заберуть її звичне життя, багато хто з неї перефарбується на противників режиму", - резюмує експерт.