Гурт KAZKA теж відмовився їхати на Євробачення

Це вже третій представник від України, який відмовився від участі в конкурсі

Группа KAZKA отказалась представлять Украину на международном конкурсе "Евровидение". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на странице в Facebook группы.

Коллектив заявил, что им не нужна победа любой ценой, поэтому они отказались поехать на конкурс.

"Мы хотим представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НСТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение ", - говорится в сообщении.

Также группа заявила, что готова представить Украину на конкурсе в следующем году, если их выберут.

Напомним, в национальном отборе на прошлой неделе победила MARUV, получив максимальное количество голосов зрителей.

Однако позже артистка и НОТУ не подписали договор, в результате чего она была вынуждена отказаться от участия в "Евровидении" в этом году. Позже от участия отказался коллектив Freedom Jazz.

РБК-Украина писало, что в Европейском языковом союзе отреагировали на скандал вокруг национального отбора в Украине, заявив, что каждый вещатель несет ответственность за выбор своего участника на "Евровидении" в соответствии с правилами.