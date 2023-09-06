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Группе оккупантов объявили подозрения, они грабили дома под Киевом (фото)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители сообщили о подозрении шестерым оккупантам, которые в прошлом году грабили дома в селе Богдановка под Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Кто к этому причастен

Правоохранители установили, что к этому военному преступлению причастны четыре командира отделений зенитно-ракетной батареи №6 танкового полка воинской части N93992 центрального военного округа ВС РФ и два стрелка-зенитчика этого подразделения.

По материалам расследования, во время оккупации села в марте 2022 года эти российские военнослужащие вместе с другими захватчиками ворвались в дом, в подвале которого скрывались от обстрелов жители села. Россияне поиздевались над людьми, одного из них ранили.

Фото: Оккупанты (npu.gov.ua)

Шестеро из них остались проживать в доме и в дальнейшем вывезли из него все ценное имущество потерпевшего, загрузив его на БМП.

Что именно украли оккупанты

В общем россияне похитили из этого дома имущества на более чем 223 тысячи гривен.

Среди похищенного - дорогие электроинструменты, бытовая техника, серебряные и золотые украшения, одежда, спортивное снаряжение, телевизор, принтер, серебряные ложки и тому подобное. Захватчики вынесли из дома даже серебряные медали об окончании школы и именные наградные медали, которые были изготовлены не из драгоценного металла. 

"Военные преступники не гнушались ничем - они забрали даже лыжные костюмы, обувь и лыжи", - сообщили в полиции.

Российским военным объявили подозрения

Свои преступления российские захватчики снимали на мобильный телефон, чтобы похвастаться "подвигами" перед сослуживцами и своими родственниками в России.

В дальнейшем во время вынужденного бегства с территории Киевской области один из россиян забыл в своей военной куртке флешку с видеозаписями. Это видео стало одним из доказательств военного преступления оккупантов.

Также в материалах уголовного производства есть многочисленные свидетельства местных жителей, переживших оккупацию, о злодеяниях российских захватчиков.

Шестерым российским военнослужащим объявлено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.

Уголовное преследование россиян, совершавших преступления в Киевской области

Российские войска 24 февраля 2022 года начали наступление на Киев, однако украинским военным удалось остановить врага на подступах к столице. Более месяца россияне совершали военные преступления на оккупированных территориях.

Недавно Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пяти российским десантникам, расстрелявшим авто с киевлянином во время оккупации Бучи в Киевской области. Все они военнослужащие 98-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ.

Позже сообщалось, что правоохранители сообщили о подозрении еще 11 военным РФ, которые расстреливали автомобили с мирными жителями во время оккупации Бучи в Киевской области.

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