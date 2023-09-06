Группе оккупантов объявили подозрения, они грабили дома под Киевом (фото)

Правоохранители сообщили о подозрении шестерым оккупантам, которые в прошлом году грабили дома в селе Богдановка под Киевом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Правоохранители установили, что к этому военному преступлению причастны четыре командира отделений зенитно-ракетной батареи №6 танкового полка воинской части N93992 центрального военного округа ВС РФ и два стрелка-зенитчика этого подразделения.
По материалам расследования, во время оккупации села в марте 2022 года эти российские военнослужащие вместе с другими захватчиками ворвались в дом, в подвале которого скрывались от обстрелов жители села. Россияне поиздевались над людьми, одного из них ранили.
Фото: Оккупанты (npu.gov.ua)
Шестеро из них остались проживать в доме и в дальнейшем вывезли из него все ценное имущество потерпевшего, загрузив его на БМП.
В общем россияне похитили из этого дома имущества на более чем 223 тысячи гривен.
Среди похищенного - дорогие электроинструменты, бытовая техника, серебряные и золотые украшения, одежда, спортивное снаряжение, телевизор, принтер, серебряные ложки и тому подобное. Захватчики вынесли из дома даже серебряные медали об окончании школы и именные наградные медали, которые были изготовлены не из драгоценного металла.
"Военные преступники не гнушались ничем - они забрали даже лыжные костюмы, обувь и лыжи", - сообщили в полиции.
Свои преступления российские захватчики снимали на мобильный телефон, чтобы похвастаться "подвигами" перед сослуживцами и своими родственниками в России.
В дальнейшем во время вынужденного бегства с территории Киевской области один из россиян забыл в своей военной куртке флешку с видеозаписями. Это видео стало одним из доказательств военного преступления оккупантов.
Также в материалах уголовного производства есть многочисленные свидетельства местных жителей, переживших оккупацию, о злодеяниях российских захватчиков.
Шестерым российским военнослужащим объявлено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.
Российские войска 24 февраля 2022 года начали наступление на Киев, однако украинским военным удалось остановить врага на подступах к столице. Более месяца россияне совершали военные преступления на оккупированных территориях.
Недавно Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пяти российским десантникам, расстрелявшим авто с киевлянином во время оккупации Бучи в Киевской области. Все они военнослужащие 98-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ.
Позже сообщалось, что правоохранители сообщили о подозрении еще 11 военным РФ, которые расстреливали автомобили с мирными жителями во время оккупации Бучи в Киевской области.
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