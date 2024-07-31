ОККО заплатила 10 млрд гривен налогов и сборов за первое полугодие 2024 года

"В условиях полномасштабной войны вести эффективный бизнес, безусловно, сложно. Но и важно, как никогда. Это укрепляет наше государство и помогает выстоять в полномасштабной войне. Мы тоже ощущаем ее влияние на себе каждый день. Только в июне 2024-го враг уничтожил две наши нефтебазы. В целом же с начала полномасштабного вторжения ущерб ОККО вследствие боевых действий составил 70 млн долларов. Но мы работаем дальше - восстанавливаем АЗК, инвестируем, добросовестно платим налоги, помогаем ВСУ", - комментирует вице-президент ОККО по финансам Назар Купыбида.

По его словам, за последние два с половиной года группа ОККО уплатила уже 33 миллиарда гривен налогов, а еще более 1,8 млрд гривен перечислила как благотворительную помощь на поддержку армии и восстановление страны

Непосредственно с операционной деятельности за 6 месяцев 2024 г. уплачено 2,240 млрд гривен налогов и сборов. В эту сумму входит НДС (кроме уплаченного на таможню при импорте), розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Кроме того, еще 7,501 млрд гривен уплачено при импорте товаров. Объемы уплаты налогов в этой категории зависят от того, импортируют ли предприятия группы топливо напрямую или же покупают на внутреннем рынке уже растаможенный продукт у представителей иностранных заводов.

В пересчете на один АЗК каждый автозаправочный комплекс ОККО в первом полугодии-2024 заплатил 5,629 млн гривен налогов и сборов, или 938,10 тысяч гривен ежемесячно. Этот показатель на 23% выше, чем в первом полугодии-2023.

Уплата налогов с операционной деятельности на 1 литр реализованного топлива через АЗК ОККО составила за отчетный период 3,40 гривны на литр. Для сравнения: в первом полугодии-2023 этот показатель был на 1 гривну ниже – 2,43 гривны на 1 литр.