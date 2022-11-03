Группа мобилизованных россиян скрывается от командования в лесу под Луганском, - СМИ

Группа недавно мобилизованных россиян уже две недели скрывается от командования в одном из лесов недалеко от временно оккупированного Луганска. Вернуться в часть они не могут - там их ждет наказание за дезертирство.

Издание пишет, что эту историю им рассказ Елена Солодоникова, сына которой мобилизовали 26 сентября. Через три дня их доставили в пограничную часть в Ростовской области, а через неделю - в оккупированную Луганскую область. Вместо этого, по ее словам, мобилизованным предстояло обучать три месяца в Омске.

"По данным нашего источника, в обеих частях призывников называли "мясом", - пишет издание.

В Луганской области мобилизованные попали под минометный огонь и решили отступать, а поскольку командования на поле боя не было, старшим был назначен только что призванный сержант, который тоже не понимал, что нужно делать. В результате они отступили в лес.

"Сейчас они сами по себе. Из палаток сделали какой-то тент, днем жгут костры, чтобы согреться, ночью тушат", - говорит Солодовникова.

В последний раз они выходили на связь 17 октября. Издание пишет, что в случае возвращения в часть их будет ждать уголовная ответственность за дезертирство.

"Родственники военнослужащих обратились за помощью к депутату Госдумы от Томской области Татьяне Соломатиной. Они просили "дать мобилизованным нормальное командование" и отправить их на обучение, однако депутат заявила, что "офицеры отказываются работать с дезертирами", - сообщает издание.