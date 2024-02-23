Группа министров во главе со Шмыгалем сегодня приедет на польскую границу, - Зеленский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с группой министров сегодня, 23 февраля, приедет на украинско-польскую границу. Там могут состояться переговоры насчет протестов польских фермеров, которые заблокировали пункты пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

"Наш премьер-министр вместе с соответствующими министрами, которые работают над вопросами экспорта, импорта, товарооборота, которые отвечают за логистику, за инфраструктуру, за агропромышленный комплекс, руководители пограничной службы - эта группа во главе с премьер-министром сегодня будет на границе с Польшей. Будут ли польские коллеги - это их личное решение", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, завтра подобную встречу организовать нельзя, поскольку будет вторая годовщина полномасштабного вторжения российских оккупантов в нашу страну.

Глава государства напомнил, что Украина открыто заявила о готовности провести встречу по проблеме блокады границы и уже разработаны решения и шаги.

"Будет ли польская сторона - мне это неизвестно", - добавил Зеленский.

Он поблагодарил украинских фермеров, которые самостоятельно ничего не блокируют, несмотря на то, что их продукты питания не идут транзитом через Польшу из-за ситуации на границе.

"Украинское зерно не идет на рынок Польши. По желанию польской стороны. Мы обнаружили новые пути. Но когда мы говорим о транзите, это немного вне европейского законодательства. Поэтому мы готовы и будем делать все, чтобы решить этот вопрос", - заявил глава государства.

Блокада границы с Польшей

Напомним, недавно польские фермеры возобновили массовые протесты на украинской границе. Они блокируют проезд грузовиков через пункты пропуска, это прямо влияет на украинский экспорт.

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Польши Дональду Туску и президенту Польши Анджею Дуде организовать встречу чиновников на границе, чтобы найти способ решить такую проблему.

Более детально о ситуации на границе - в материале РБК-Украина.