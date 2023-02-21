ua ru
Вт, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Группа стран ЕС предложила механизм наказания за обход санкций против России

Новина українською →
Брюссель, Вторник 21 февраля 2023 14:53
Группа стран ЕС предложила механизм наказания за обход санкций против России Фото: санкции против России невозможно будет обойти (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Двенадцать стран ЕС привали Европейский союз не дать компаниям и третьим странам обходить санкции ЕС в отношении России, используя торговлю и доступ к единому европейскому рынку в качестве рычага воздействия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Документ подготовлен Бельгией, Чехией, Эстонией, Финляндией, Францией, Германией, Италией, Латвией, Литвой, Румынией, Испанией и Нидерландами для переговоров послов ЕС, которые обсуждают свой 10-й пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину.

"Тактика обхода и закупочные усилия русских становятся все более многочисленными и изобретательными. Этими усилиями Россия пытается продолжать снабжать свою военную промышленность и свои стратегические отрасли, которые финансируют войну, необходимыми компонентами, несмотря на наши санкции", - говорится в документе.

Группа из 12 стран заявила, что поэтому необходимо, чтобы ЕС в целом пресек действия по обходу санкций, расширив сотрудничество таможни, налоговых органов и прокуратуры, разведывательного сообщества, а также научно-исследовательских институтов и статистических агентств на уровне ЕС.

"Мы должны дать сильный сигнал физическим и юридическим лицам в третьих странах. Предоставление материальной поддержки военной и оборонно-промышленной базе России будет иметь серьезные последствия для их доступа на рынок ЕС", - говорится в проекте.

Напомним, Соединенные Штаты и их союзники на этой неделе введут новые санкции, чтобы пресечь попытки России уклониться от санкций и экспортного контроля, направленных на принуждение Москвы к прекращению войны против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация
NEWS
США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки
США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки
DAILY
Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку