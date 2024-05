Группа конгрессменов призвала Пентагон разрешить Украине атаковать военные цели в России

Глава Комитета по разведке Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер заявил, что Украине можно было бы предоставить разрешение стрелять по стратегическим объектам в России "при определенных обстоятельствах".

"Украинские чиновники выразили серьезную обеспокоенность, заявив, что ситуация сейчас хуже, чем когда-либо. Соединенные Штаты должны позволить Украине при определенных обстоятельствах использовать оружие, которое может поражать цели в России, тренировать на F-16 больше украинских пилотов и усилить украинские системы ПВО", - отметил он.

Законодатели считают, что украинцы не могут эффективно защищаться из-за политики администрации президента Джо Байдена, и это нужно изменить.

"Наши украинские союзники просят разрешения использовать определенные типы оружия, предоставленного США, для выполнения операций по стратегическим целям в России или на контролируемой Россией территории. Это чрезвычайно важно, чтобы администрация Байдена позволила военным лидерам Украины иметь возможность осуществлять полный спектр операций, необходимых для ответа на неспровоцированную атаку России на их суверенную территорию", - говорится в письме, которое подписали уже 13 конгрессменов.

— House Intelligence Committee (@HouseIntel) May 20, 2024