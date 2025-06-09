Группа "Гюрза" получила очередную машину от волонтеров "Украинской команды", - Палатный

Волонтеры "Украинской команды" передали очередной внедорожник бойцам группы "Гюрза". Его отправили на Запорожское направление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы волонтерского штаба Артура Палатного в Facebook.
"Украинская команда" передала еще одну машину на передовую - бойцам группы "Гюрза". Это герои-разведчики, которые первыми видят врага. Они освобождали Харьковщину, защищали Донецкую область, а сейчас сдерживают орков на Запорожском направлении", - написал Артур Палатный.
Он отметил, что машина нужна бойцам для выполнения боевых задач.
"Успешные удары наших вглубь врага поднимают настроение и делают Победу ощутимой. Вместе с этим очень важно поддерживать наших бойцов, которые сражаются с врагом на передовой и ежедневно минусуют орков. Уверен, что эта быстрая и надежная машина поможет им лучше выполнять задачи и возвращаться живыми", - сказал руководитель "Украинской команды".
Бойцы "Гюрзы" поблагодарили волонтеров "Украинской команды" за постоянную поддержку.
"Еще раз благодарим "Украинскую команду" и нашего друга Артура Палатного за помощь. За очередной автомобиль. А наша задача - чтобы он использовался по назначению и чтобы орков становилось все меньше и меньше", - отметили бойцы.
Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" передала на фронт более 80 автомобилей, 3 тысячи дронов и много другого снаряжения почти на полмиллиарда гривен.
В частности, волонтеры "Украинской команды" передали на передовую еще один внедорожник. Тогда машину получили бойцы 112 бригады, которые защищают Запорожское направление.
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