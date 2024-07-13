Группа демократов публично призвала Байдена сняться с выборов, - NYT

Группа из почти 20 демократов из Палаты представителей США публично призвала американского президента Джо Байдена прекратить участие в гонке за пост президента на выборах 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По данным издания, 19 конгрессменов-демократов из 213 в Палате представителей и один сенатор-демократ выступили с призывом к президенту Байдену выйти из гонки.
"Я считаю, что пора для президента Байдена передать эстафету", - сказал Майк Левин член Палаты представителей от Калифорнии.
В то же время сенатор от штата Вермонт Питер Уэлч прямо призвал Байдена снять свою кандидатуру.
"Ради блага страны я призываю президента Байдена снять свою кандидатуру с гонки", - сказал он.
Напомним, что ситуация вокруг президента обострилась после неудачных дебатов с его главным оппонентом и бывшим президентом США Дональдом Трампом. С тех пор внимание общества было приковано к Байдену.
Однако в течение последних недель Байден неоднократно допускал ошибки во время своих выступлений. Последняя значительная оговорка Байдена была связана с украинским президентом Владимиром Зеленским.
В последний день саммита НАТО американский президент Джо Байден обмолвился и представил украинского президента Владимира Зеленского как российского диктатора Владимира Путина.
В своем материале РБК-Украина объясняло, влияют ли оговорки Байдена на его рейтинг.
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