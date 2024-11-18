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С декабря в Польше будет курсировать новый поезд к границе с Украиной: что известно

Понедельник 18 ноября 2024 16:10
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С декабря в Польше будет курсировать новый поезд к границе с Украиной: что известно Фото: вокзал, Польша (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Уже в декабре в Польше начнет свою работу новый пассажирский поезд по маршруту "Варшава Восточная - Дорогуск (граница с Украиной)".

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на информативный портал inPoland.

Поезд начнет курсировать ориентировочно с 15 декабря 2024 года. Отмечается, что инициатором проекта выступил польский железнодорожный перевозчик, имеющий целью улучшить транспортное сообщение между Украиной и Польшей и сделать пересечение границы более удобным.

Сообщается, что поезд отправится с вокзала "Варшава-Восточная" в 15:05 по польскому времени. Путь пройдет через города Хелм и Люблин с конечной остановкой в Дорогуске на польско-украинской границе.

Отмечается, что общее время в пути составит около 3 часов 30 минут.

Перевозчик планирует осуществлять рейсы в течение пяти лет - до 14 декабря 2029, что демонстрирует ориентацию на долгосрочное сотрудничество между странами и развитие железнодорожной сферы.

Сообщается, что новый поезд станет удобным решением для студентов, работников и туристов, регулярно ездящих между Украиной и Польшей. Также это позволит быстрее добраться до приграничной зоны.

Детали о расписании движения, стоимости билетов и возможном расширении маршрута на территорию Украины будут обнародованы ближе к запуску нового маршрута.

Ранее мы рассказывали о новых правилах для украинцев в Польше, которые будут действовать со следующего года. О том, нужно ли менять Pesel UKR на CUKR и прочее - читайте в материале РБК-Украина.

Также напомним, что, как свидетельствуют данные аналитической компании Gramy Personal, украинцы все чаще покидают Польшу или выбирают ее в качестве трансфера в другие страны ЕС.

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