В декабре от COVID-19 погибли около 10 тысяч человек в мире, госпитализация выросла на 42%
В прошлом месяце, в декабре, от COVID-19 в мире скончались почти 10 тысяч человек. Этому способствовали праздники и новый вариант коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреисуса, количество госпитализаций в течение прошлого месяца выросло на 42% в почти 50 странах - преимущественно в Европе и Америке.
"Хотя 10 000 смертей в месяц - это гораздо меньше, чем на пике пандемии, такой уровень смертности, который можно было бы предотвратить, является неприемлемым", - заявил глава ВОЗ.
В частности он рассказал о том, что вариант COVID-19 JN.1 сейчас является наиболее распространенным в мире. В то же время современные вакцины все еще должны обеспечивать определенную защиту.
Технический руководитель ВОЗ Мария Ван Керхове отметила, что коронавирус также влияет на увеличение количества респираторных заболеваний во всем мире, в том же числе грипп, риновирус и пневмонию.
"Мы ожидаем, что эти тенденции сохранятся в январе в течение зимних месяцев в северном полушарии", - сказала она.
Коронавирус в Украине и мире
В конце декабря уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. После этого ВОЗ призвала продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию во избежание заражения COVID-19.
Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник порекомендовал киевлянам вернуться к ношению масок.
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