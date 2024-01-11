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В декабре от COVID-19 погибли около 10 тысяч человек в мире, госпитализация выросла на 42%

Четверг 11 января 2024 17:05
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В декабре от COVID-19 погибли около 10 тысяч человек в мире, госпитализация выросла на 42% Фото: в декабре от COVID-19 погибли почти 10 тысяч человек в мире, госпитализация выросла на 42% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В прошлом месяце, в декабре, от COVID-19 в мире скончались почти 10 тысяч человек. Этому способствовали праздники и новый вариант коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреисуса, количество госпитализаций в течение прошлого месяца выросло на 42% в почти 50 странах - преимущественно в Европе и Америке.

"Хотя 10 000 смертей в месяц - это гораздо меньше, чем на пике пандемии, такой уровень смертности, который можно было бы предотвратить, является неприемлемым", - заявил глава ВОЗ.

В частности он рассказал о том, что вариант COVID-19 JN.1 сейчас является наиболее распространенным в мире. В то же время современные вакцины все еще должны обеспечивать определенную защиту.

Технический руководитель ВОЗ Мария Ван Керхове отметила, что коронавирус также влияет на увеличение количества респираторных заболеваний во всем мире, в том же числе грипп, риновирус и пневмонию.

"Мы ожидаем, что эти тенденции сохранятся в январе в течение зимних месяцев в северном полушарии", - сказала она.

Коронавирус в Украине и мире

В конце декабря уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. После этого ВОЗ призвала продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию во избежание заражения COVID-19.

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник порекомендовал киевлянам вернуться к ношению масок.

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