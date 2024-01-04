RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В декабре ДТЭК вернул свет 463 тыс. семей, которые были без электричества из-за обстрелов

Фото: в декабре ДТЭК вернул свет 463 тыс. семей, которые были без электричества из-за обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В течение декабря энергетики компании ДТЭК устраняли последствия боевых действий, в результате чего им за месяц удалось вернуть свет 463 тыс. семей, оставшихся без электроэнергии из-за обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что энергетики в течение месяца возобновили электроснабжение почти для 430 тыс. семей Донбасса, 28 тыс. семей Днепропетровщины, 4,7 тыс. семей Одесщины, а также 155 семей Киева и 443 семей Киевщины.

"Наш первый приоритет - обеспечить клиентов светом в кратчайшие сроки. Энергетики становятся к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор "ДТЭК Сети".

В компании также подчеркнули, что оккупанты продолжают свои атаки на энергообъекты, поэтому энергетики продолжают работать над надежным энергообеспечением украинцев.

Напомним, 2 января ДТЭК оперативно заживил около 260 тыс. семей Киева и 185 тыс. семей в Киевской области, которые остались без электроснабжения из-за массированного вражеского обстрела.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКЭлектроэнергия