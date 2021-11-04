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Грубе порушення зобов'язань: МЗС відреагувало на візит Путіна в Крим

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України засуджує сьогоднішній візит президента Росії Володимира Путіна до окупованого Криму. Українська сторона вважає, що такі дії російського президента порушують зобов'язання, взяті на себе Кремлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.

Як наголосили у міністерстві, поїздка Путіна до Криму відбувається всупереч неодноразовим застереженням України.

"Розглядаємо цей візит, як і інші неузгоджені з українською стороною поїздки російських посадовців до тимчасово окупованого Кримського півострова, як грубе порушення Росією суверенітету України, норм міжнародного права, резолюцій Генеральної асамблеї ООН, зобов’язань Росії за договорами, сторонами яких є Україна та РФ", - йдеться в заяві.

МЗС закликає Росію повернутися до виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань та продемонструвати справжню турботу про мешканців Криму.

"Припинити безпрецедентні порушення прав людини, зокрема політичні репресії, викрадення і вбивства, звільнити незаконно утримуваних за ґратами українців та зосередити зусилля на політико-дипломатичному вирішенні російсько-українського збройного конфлікту задля відновлення територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах", - зазначили в міністерстві.

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Володимир ПутінКримМЗС