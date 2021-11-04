Грубе порушення зобов'язань: МЗС відреагувало на візит Путіна в Крим

Як наголосили у міністерстві, поїздка Путіна до Криму відбувається всупереч неодноразовим застереженням України.

"Розглядаємо цей візит, як і інші неузгоджені з українською стороною поїздки російських посадовців до тимчасово окупованого Кримського півострова, як грубе порушення Росією суверенітету України, норм міжнародного права, резолюцій Генеральної асамблеї ООН, зобов’язань Росії за договорами, сторонами яких є Україна та РФ", - йдеться в заяві.

МЗС закликає Росію повернутися до виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань та продемонструвати справжню турботу про мешканців Криму.

"Припинити безпрецедентні порушення прав людини, зокрема політичні репресії, викрадення і вбивства, звільнити незаконно утримуваних за ґратами українців та зосередити зусилля на політико-дипломатичному вирішенні російсько-українського збройного конфлікту задля відновлення територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах", - зазначили в міністерстві.