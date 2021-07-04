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Грози та шквали не відступають: у Києві та області оголосили штормове попередження

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Київ, Неділя 04 липня 2021 17:23
Грози та шквали не відступають: у Києві та області оголосили штормове попередження Фото: в Україні завтра очікуються грози з градом і шквальний вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Київ і область в найближчі години накриють грози зі шквальним вітром. Негода в столиці триватиме до кінця доби, 4 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У Києві та Київській області протягом найближчої години і до кінця доби 4 липня місцями пройдуть град і шквали 15-20 метрів в секунду", - йдеться в повідомленні.

Вдень 5 червня у столиці та центральних регіонах очікуються грозові дощі з градом та сильними поривами вітру. ДСНС оголосило про "жовтий" рівень небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні у низці областей України очікуються грози, град і шквали вітру, тому синоптики оголосили там штормове попередження.

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