Грози почнуть відступати, а температура підніметься до +22: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у всіх областях

На більшій частині території країни все ще будуть спостерігатися опади у вигляді дощу, місцями з грозами. Однак у Волинській, Тернопільській, Київській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях буде сухо.

Температура повітря вдень на заході складе + 14 + 18 градусів, вночі + 8 + 11. У центральних регіонах днем ​​буде від +16 до +19, на півночі + 15 + 18, вночі + 10 + 12. На сході мінлива хмарність, стовпчики термометрів покажуть + 19 + 22 вдень, вночі + 10 + 12. У південних областях температура повітря вдень коливатиметься: + 14 + 16 в Одеській, + 16 + 18 в Миколаївській, + 19 + 21 в Херсонській областях, в Криму температура повітря вдень прогріється до + 21 + 23 градусів. Вночі + 9 + 14.

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні дощів і гроз не передбачається. Очікується мінлива хмарність. Вдень температура складе + 17 + 19 градусів, вночі + 10 + 12.