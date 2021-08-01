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Грози з градом очікуються майже по всій території України

Автор: Олександр Білоус

У вівторок, 2 серпня, в західних, вдень і в північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях України, очікуються грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними ДСНС, явища становлять І рівень небезпечності, жовтий.

Крім того, у Києві 2 серпня очікується гроза. У Київській області вдень гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, за прогнозом Укгідрометцентру, у неділю, 1 серпня, у західних областях очікують грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. У Київській області та Києві упродовж 1 серпня очікується гроза.

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