Грози з градом очікуються майже по всій території України
Фото: грози очікуються майже по всій Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
У вівторок, 2 серпня, в західних, вдень і в північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях України, очікуються грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
За даними ДСНС, явища становлять І рівень небезпечності, жовтий.
Крім того, у Києві 2 серпня очікується гроза. У Київській області вдень гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Нагадаємо, за прогнозом Укгідрометцентру, у неділю, 1 серпня, у західних областях очікують грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. У Київській області та Києві упродовж 1 серпня очікується гроза.