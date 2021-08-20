Грози, град і шквали: в яких областях оголошено штормове попередження

В Україні сьогодні погіршиться погода в південно-східній частині країни. Синоптики оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні у південно-східній частині, Харківській та Полтавській областях грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с.
На сайті УкрГідрометцентру вказано, що завтра дощі та грози будуть у Харківській, Луганській, Полтавській, Донецькій, Дніпровській, Запорізькій та Херсонській областях, а також в Криму.
Нагадаємо, в Україну нагряне шторм з градом в деякі області.
Зазначимо, синоптики розповіли, яка буде погода в Україні на вихідні.