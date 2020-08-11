Грозові дощі та спека до +32 на півдні: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 11 серпня, погода переважно на всій території України буде дощовою. Температура повітря в регіонах буде коливатися від +24 до +32 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, дощі та грози сьогодні будуть спостерігатися у західних, північних, центральних регіонах, а також у Харківській області. На всій іншій території очікується помірна хмарність.

У західних областях температура повітря вдень очікується від +25 до +31. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +14 +20.

У центральних та північних областях температура повітря спостерігатиметься від +25 до +29 градусів, а вночі вона буде в межах +14 +18.

У східних та південних областях температура повітря буде від + 26 до +32, а вночі вона опуститься до +14 +20.

Фото: погода в Україні на 11 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві та області буде спостерігатись помірна хмарність. Температура повітря вдень очікується від +27 до +29, а вночі від +16 +18 тепла.

Фото: погода в Києві та області на 11 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, цього тижня територію України охоплять дощі з грозами, а спека поступово відступить.

Додамо, у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.