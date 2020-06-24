Грозові дощі та спека до +30 на сході: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні переважно на всій території України погода буде такою ж похмурою з грозами та дощами. Синоптики прогнозують від +21 до +30 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Помірна хмарність сьогодні очікується у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях, у всіх інших регіонах, особливо у західних, спостерігатимуться грозові дощі. Від заходу до сходу температура повітря буде підвищуватися.

У західних областях температура повітря вдень становитиме +22 +25 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +15 +18 градусів тепла.

У північних областях температуру вдень передають від +24 до +28 градусів тепла, а вночі +15 +17 градусів.

У центральних та східних областях температура вдень очікується +23 +30 градусів, а вночі +15 +20 градусів тепла.

У південних областях синоптики передають температуру повітря вдень + 27 +30 градусів тепла, а вночі +18 +20 градусів.

Фото: погода в Україні на 24 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

Київську область та столицю сьогодні накриє дощами та грозами. Температура повітря вдень очікується +24 +28, а вночі вона опуститься до +16 +18 градусів тепла.

Фото: погода в Києві та області на 24 червня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, пік негоди в Івано-Франківській області, яка супроводжується повенями і зсувами, очікується сьогодні.

Крім того, синоптики попередили про повені на заході України з 23 до 25 червня; високий дощовий паводок очікується в Чернівецькій, Івано-Франківській і Львівській областях.