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Грозові дощі не відходять, але спека у всіх областях України: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні буде спека до +35. Також синоптики прогнозують грозові дощі у західних та південних областях.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні грозові дощі в Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також в окупованому Криму.

На заході вдень буде +32+35 вдень, а вночі +17+20.

На півночі вдень очікується +32+35, а вночі +18+21.

У центрі буде вдень +32+34, а вночі +19+21.

На сході прогнозують вдень +33+35, а вночі +20+22.

На півдні передають вдень +28+32, а вночі +18+20.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Вдень передають +32+34, а вночі +20+22.

Нагадаємо, на заході України вчора була сильна злива. Рятувальники попередили про загрозу паводків.

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