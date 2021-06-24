Грозові дощі не відходять, але спека у всіх областях України: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні буде спека до +35. Також синоптики прогнозують грозові дощі у західних та південних областях.
Сьогодні грозові дощі в Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також в окупованому Криму.
На заході вдень буде +32+35 вдень, а вночі +17+20.
На півночі вдень очікується +32+35, а вночі +18+21.
У центрі буде вдень +32+34, а вночі +19+21.
На сході прогнозують вдень +33+35, а вночі +20+22.
На півдні передають вдень +28+32, а вночі +18+20.
У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Вдень передають +32+34, а вночі +20+22.
Нагадаємо, на заході України вчора була сильна злива. Рятувальники попередили про загрозу паводків.