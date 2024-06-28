Грозовые ливни и жара. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Завтра в Украине ожидается жаркая погода с возможными дождливыми грозами. Температура воздуха будет держаться в пределах отметки +33 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook .

Днем в Украине ожидается +28+33 градуса, в южной части +30+35 градусов.

Под действием антициклона сохраняется преимущественная сухость.

В то же время Диденко предупредила, что горячий воздух будет провоцировать повышенную пожарную опасность.

Дожди в Украине пройдут только на крайнем западе Украины,

В Карпатах возможны сильные грозовые ливни.