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Грозы никак не угомонятся. Синоптики рассказали, где ждать непогоду завтра

Фото: синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине завтра, 25 мая, будет определять дождливый циклон, который ознаменуется грозами, что распространятся на большее количество регионов. Температура воздуха удержится на максимальной отметке +26 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"На Левобережье, юге страны, в Карпатах и Закарпатье кратковременные дожди, грозы", - говорится в сообщении.

На остальной территории ночью будет сухо, хотя радоваться сильно не стоит, потому что днем там также "нарисуются" небольшие дожди, которые, правда, пройдут не повсюду, а лишь местами.

Ветер свой характер завтра показывать не планирует. Как отмечают синоптики, он будет незначительным - 5-10 м/с.

Что касается температуры воздуха, то будет достаточно тепло. Днем в большинстве регионов следует ожидать до +26 градусов. В Карпатах днем будет гораздо холоднее - +13...+18. Ночью в Украине максимально до +16, а на западе – еще ниже – до +13, в Карпатах и того меньше, до +10.

Погода в Украине

Отметим, что грозы в Украине напоминают о себе уже два дня подряд - 23 и 24 мая. А температура в +26 градусов удерживается днем в большинстве регионов со вчера. Ранее РБК-Украина напоминало, как вести себя в грозу. Советуем ознакомиться с правилами безопасности в такую погоду, поскольку синоптики не тешат себя иллюзиями и прогнозируют дожди с грозами до пятницы.

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