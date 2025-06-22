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Грозы накроют несколько областей Украины: синоптики предупреждают о непогоде

Воскресенье 22 июня 2025 16:01
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Грозы накроют несколько областей Украины: синоптики предупреждают о непогоде Фото: Грозы охватят Киев и несколько областей (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Грозы 22-23 июня ожидаются в нескольких регионах Украины. Возможны перебои в работе транспорта и коммунальных служб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и ГСЧС Украины.

Погода в Украине

22 и 23 июня в Украине ожидаются сильные грозы. Синоптики предупреждают о возможных перебоях в работе транспорта и коммунальных служб.

По прогнозу Укргидрометцентра, уже сегодня, 22 июня, грозы прогнозируют в Киеве, Киевской, Черкасской, Полтавской и северных областях.

А 23 июня непогода распространится на восточные, юго-восточные и центральные регионы.

По данным ГСЧС, погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также вызвать перебои в движении транспорта.

По всем упомянутым регионам объявлен желтый уровень опасности.

Грозы накроют несколько областей Украины: синоптики предупреждают о непогоде

Спасатели советуют быть внимательными во время передвижения, не оставлять авто под деревьями и по возможности оставаться дома в период непогоды.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Вера Балабуха в интервью агентству рассказала о том, как полномасштабная война ускоряет изменение климата на территории страны.

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