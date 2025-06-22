Грозы накроют несколько областей Украины: синоптики предупреждают о непогоде
Грозы 22-23 июня ожидаются в нескольких регионах Украины. Возможны перебои в работе транспорта и коммунальных служб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и ГСЧС Украины.
Погода в Украине
22 и 23 июня в Украине ожидаются сильные грозы. Синоптики предупреждают о возможных перебоях в работе транспорта и коммунальных служб.
По прогнозу Укргидрометцентра, уже сегодня, 22 июня, грозы прогнозируют в Киеве, Киевской, Черкасской, Полтавской и северных областях.
А 23 июня непогода распространится на восточные, юго-восточные и центральные регионы.
По данным ГСЧС, погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также вызвать перебои в движении транспорта.
По всем упомянутым регионам объявлен желтый уровень опасности.
Спасатели советуют быть внимательными во время передвижения, не оставлять авто под деревьями и по возможности оставаться дома в период непогоды.
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