Грозы накроют несколько областей Украины: синоптики предупреждают о непогоде

Грозы 22-23 июня ожидаются в нескольких регионах Украины. Возможны перебои в работе транспорта и коммунальных служб.

Погода в Украине

22 и 23 июня в Украине ожидаются сильные грозы. Синоптики предупреждают о возможных перебоях в работе транспорта и коммунальных служб.

По прогнозу Укргидрометцентра, уже сегодня, 22 июня, грозы прогнозируют в Киеве, Киевской, Черкасской, Полтавской и северных областях.

А 23 июня непогода распространится на восточные, юго-восточные и центральные регионы.

По данным ГСЧС, погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также вызвать перебои в движении транспорта.

По всем упомянутым регионам объявлен желтый уровень опасности.

Спасатели советуют быть внимательными во время передвижения, не оставлять авто под деревьями и по возможности оставаться дома в период непогоды.