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Грозы, град и жара до +35: синоптики предупредили о непогоде в Украине

Украина, Пятница 04 июля 2025 07:00
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Грозы, град и жара до +35: синоптики предупредили о непогоде в Украине Фото: синоптики рассказали, где ждать дождей 4 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 4 июля будет местами с дождями и градом. Однако в некоторых регионах ожидается жара до +35 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, днем на западные, северные регионы и Винницкую область переместится холодный атмосферный фронт с северо-запада. Он принесет кратковременные дожди с грозами. Местами возможны град и шквалы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +28 +33 градусов. В Винницкой, Одесской и Николаевской областях ожидается жара до +35 градусов.

На северо-западе страны температура воздуха спадет до +20 +25 градусов.
Грозы, град и жара до +35: синоптики предупредили о непогоде в Украине

Погода в Киеве

В столице Украины сегодня переменная облачность. Днем ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Столбики термометров в Киеве днем покажут +30 +32 градуса.
Грозы, град и жара до +35: синоптики предупредили о непогоде в Украине

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на второй и самый жаркий месяц лета.

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