Гроза і зливи: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 25 квітня різко погіршиться, будуть дощі та грози, а температура повітря коливатиметься від +12 до +20. Про це повідомляє УкрГідрометцентр. Прогноз у всіх областях
У західних областях дощі, вдень буде +12+17, а вночі +7+9. Зокрема, у Закарпатській області буде гроза та дощ. Така ж сама погода в північних та центральних областях, там температура повітря вдень складе +16+19, а вночі +7+10. У Кропивницькій, Запорізькій, Дніпровській та східних областях без опадів, вдень буде +16+20, а вночі +6+9. На півдні країни теж тепло, вдень буде +17+20, а вночі +6+9.
Прогноз у Києві
У столиці у суботу очікується гроза та дощ, вдень +16+18, а вночі +8+10.
Синоптики раніше попереджали, що
погода 25-26 квітня різко погіршиться, будуть грози та дощі.
Нагадаємо,
частина областей в суботу накриє грозами та зливами, а в неділю циклон захопить всю Україну.
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Гінді
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Естонська
Зулу
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Ігбо
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