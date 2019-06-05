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Кабмін схвалив проведення аукціонів з продажу електроенергії

Новини » Економіка    05.06.2019 - 16:25
Кабмін схвалив проведення аукціонів з продажу електроенергії
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Постанова стосується державних компаній

Кабінет міністрів України на засіданні 5 червня затвердив порядок проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії для запуску нового ринку. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Ухваленою постановою визначається єдиний механізм проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, оскільки діючою моделлю Оптового ринку електроенергії не передбачений такий вид продажу.

Під дію постанови потрапляють виробники електроенергії - держпідприємства і підприємства, частка держави у статутному капіталі яких становить 50% та більше, а також підприємства, у статутному капіталі яких 50% і більше акцій (часток, паїв) належить іншим товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій.

Організація аукціонів необхідна для реалізації механізму ПСО, який гарантує низькі ціни на електроенергію для населення. Документ регламентує роботу НАЕК "Енергоатом", ПАТ "Укргідроенерго" і ПАТ "Центренерго". Аукціони поки будуть проходити на Українській енергетичній біржі.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України на засіданні 5 червня поклав публічні спеціальні зобов'язання (PSO) за постачання електроенергії населенню з 1 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року на компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" і "Укренерго".

У той же час в.о. директора "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив про те, що розрахунки НКРЕКП показують, що в результаті прийняття проекту про ПСО, розробленого Міненерго, ціни на електроенергію для промисловості та інших споживачів, крім населення, зростуть на 42%.

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