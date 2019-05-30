Гройсман заявив, що готовий до дискусій про новий аеропорт Дніпра

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про готовність до дискусій про новий аеропорт Дніпра. Про це він заявив у ході форуму "Державотворець в дії" 29 травня в Києві, повідомляє РБК-Україна.

"Потрібно ще провести низку дискусій з приводу розташування аеропорту. Є думка, що він повинен бути в Солоному (селище між Дніпром і Запоріжжям), і це буде дуже дорого і довго. Я вважаю, що найкращий варіант — це реконструкція діючого аеропорту. Це можна буде зробити швидше і дешевше. Ми готові до дискусії для того, щоб розробити правильне рішення", - відповів Гройсман.

Проте, чи проводяться зараз якісь роботи у напрямку реконструкції або будівництва аеропорту, прем'єр-міністр не уточнив. Також не були озвучені і терміни, в які нормальне повітряне сполучення Дніпра з Україною і світом буде налагоджено.

Раніше Гройсман заявив, що необхідно враховувати думку місцевих жителів, яка на той час була вже відома. Відповідна петиція на ім'я президента України набрала необхідну кількість голосів.

Однак Кабмін Гройсмана не вжив жодних дій для виділення необхідного держфінансування і навіть чітко не артикулював позицію щодо місця будівництва нового аеропорту регіону. 200 млн грн на проектування офіційно декларувалися як призначені для аеропорту в Солоному, улюбленого дітища Володимира Омеляна — глави Мінінфраструктури та ідеолога створення українського гіперлупа.

Тому експерти пов'язують раптовий інтерес Гройсмана до теми аеропорту в Дніпрі виключно з його політичними амбіціями.

"Правда, для того, щоб виглядати пристойно в очах громади Дніпра і області, достатньо було керуватися міркуваннями здорового глузду. Тобто вибрати економічно оптимальний варіант і реально виділити гроші. Без цього ніякі спічі про важливість аеропорту або думки городян електоральної цінності не мають. Будемо сподіватися, що наступний прем'єр-міністр, нарешті, зрозуміє шкоду популізму і дасть "зелене світло" будівельним роботам – в реальному житті, а не у віртуальному просторі", — вважає експерт з авіаційної логістики Андрій Мудрієвський.

Раніше експерти компанії Airport Consulting Vienna презентували міському голові результати незалежної експертизи варіантів будівництва нового аеропорту. При інших рівних (довжині "смуги", погодних умовах) реконструкція діючого Міжнародного аеропорту "Дніпро" буде коштувати в 2 рази дешевше, і може бути проведена в 2,5 рази швидше, ніж у випадку майданчиків у чистому полі.

Як вважають деякі експерти, для Дніпропетровського регіону питання авіасполучення дуже болюче. Відсутність сучасного, зручного аеропорту доставляє незручності жителям регіону, ускладнює ведення бізнесу і ставить хрест на розвитку туризму.