Гройсман запросив норвежські компанії до видобутку нафти і газу в Україні

Український прем’єр знаходиться з візитом у Норвегії

Глава украинского правительства Владимир Гройсман во время встречи с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг обсудил усиление присутствия норвежского бизнеса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьера Twitter.

Гройсман, в частности, пригласил норвежских инвесторов принять участие в аукционах по продаже спецразрешений на пользование нефтегазоносными недрами.

"Отдельная тема - усиление инвестиционного сотрудничества Украины и Норвегии. Сферы взаимного интереса возобновляемая энергетика, агропроизводство, IT, защита окружающей среды", - написал украинский премьер.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман 28 января находится с визитом в Норвегии. Визит призван способствовать укреплению украинско-норвежского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, налаживанию прямых контактов между представителями деловых кругов двух стран. Одним из центральных событий визита станет Украинско-норвежский бизнес-форум.

Как сообщало РБК-Украина, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) финансирует строительство в Черкасской области солнечной электростанции мощностью 30 МВт. Проект будет внедрен Украинским механизмом специального назначения, что полностью принадлежит норвежскому разработчику солнечных электростанций Scatec Solar ASA.