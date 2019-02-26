Гройсман пропонує розробити програму розвитку ІТ-сектору на 10 років

Також Гройсман підкреслив необхідність освіти та підготовки кадрів у сфері ІТ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает экспертной среде и представителям ІТ-сферы выработать комплексные правила развития ІТ-сектора на ближайшие 5-10 лет. Об этом Гройсман заявил на встрече с представителями IT-сферы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, правительство Украины предлагает экспертной среде и представителям сферы ІТ вместе выработать комплексные правила развития ІТ-сектора на ближайшие 5-10 лет, а также сформировать возможности для качественного образования и подготовки кадров для ІТ.

"По экспертной оценке, объем экспорта телекоммуникационных и ІТ-услуг из Украины в прошлом году превысил 2 млрд долларов, а количество занятых в этой сфере превышает 160 тыс. человек. В ближайшие годы доля ІТ может вырасти до 6-8% ВВП с нынешних 4%", - отметил Гройсман.

Он настоял на необходимости создания устойчивых правил развития ІТ-сектора.

"Надо определить на 5 или 10 лет нормальные регуляции и налоговую базу, чтобы инвестиции в ІТ-сектор были защищены. И второй вопрос - образование и подготовка кадров, введение их в реальный сектор экономики Украины. Вот две глобальные задачи. Они дадут возможность быстрого роста в секторе и в экономике в целом", - добавил премьер-министр.

Напомним, по словам президента Украині Петра Порошенко, С 2016 года количество рабочих мест в ІТ-сфере выросло более, чем на 50%.

Глава группы поддержки Украины при Европейской комиссии Питер Вагнер заявил, что IT-сектор в Украине способствует экспорту около 3 миллиардов евро для Европейского союза.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что в Украине продукция сектора информационных технологий (IT) формирует более 3% ВВП государства.