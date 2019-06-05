Гройсман вимагає перевірити формування ціни на газ у "Нафтогазі"

Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прем'єр доручив ряду відомств перевірити формування ціни газу всередині НАК

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зажадав перевірити формування ціни на газ у Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України". Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, глава уряду доручив ряду відомств перевірити формування ціни газу всередині НАК.

"Звернутися до Рахункової палати, АМКУ, ДФС, Держаудиту і перевірити формування ціни газу всередині "Нафтогазу". І якщо НАК не відкриє документи, я буду вважати, що вони приховують маніпуляції і фальсифікації формування на газ. Я вважаю, що всі повинні бачити, хто у кого купує газ, і як він транспортується", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, ціни на газ для населення в Україні підвищилися з 1 червня 2019 року, для промислових споживачів - знизилися.

Як писало РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" знизить ціни на газ для населення у липні на 8%. Глава правління компанії Андрій Коболєв підкреслював, що газ на міжнародному ринку знову дешевшає, завдяки чому "Нафтогаз" у червні знизив ціни на газ для промислових споживачів майже на 8%.

Додамо також, Гройсман попередив нову владу, що спроби зниження тарифів на газ можуть призвести до серйозної кризи і розриву міжнародних договорів.