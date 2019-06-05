ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гройсман вимагає перевірити формування ціни на газ у "Нафтогазі"

Новини » Енергетика    05.06.2019 - 11:52
Гройсман вимагає перевірити формування ціни на газ у "Нафтогазі"
Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прем'єр доручив ряду відомств перевірити формування ціни газу всередині НАК

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зажадав перевірити формування ціни на газ у Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України". Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, глава уряду доручив ряду відомств перевірити формування ціни газу всередині НАК.

Гройсман вимагає перевірити формування ціни на газ у &quot;Нафтогазі&quot;

"Звернутися до Рахункової палати, АМКУ, ДФС, Держаудиту і перевірити формування ціни газу всередині "Нафтогазу". І якщо НАК не відкриє документи, я буду вважати, що вони приховують маніпуляції і фальсифікації формування на газ. Я вважаю, що всі повинні бачити, хто у кого купує газ, і як він транспортується", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, ціни на газ для населення в Україні підвищилися з 1 червня 2019 року, для промислових споживачів - знизилися.

Як писало РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" знизить ціни на газ для населення у липні на 8%. Глава правління компанії Андрій Коболєв підкреслював, що газ на міжнародному ринку знову дешевшає, завдяки чому "Нафтогаз" у червні знизив ціни на газ для промислових споживачів майже на 8%.

Додамо також, Гройсман попередив нову владу, що спроби зниження тарифів на газ можуть призвести до серйозної кризи і розриву міжнародних договорів.

Гройсман поскаржився на спроби заблокувати децентралізацію Ціни на газ для населення зросли з 1 червня
Новини України Володимир ГройсманНафтогаз УкраїниЦіна на газ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся