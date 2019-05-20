Гройсман перед відставкою назвав свої досягнення за три роки

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підбив підсумки роботу свого уряду за три роки і оголосив про свою відставку. Про це він заявив під час брифінгу 20 травня, передає РБК-Україна.

Гройсман відзначив, що йому не соромно за ці три роки, які працював його уряд.

"За всі три роки ми не допустили жодної кризи, жодних проблем, які б несли загрозу для нашої державності і для України в цілому", - сказав він.

Гройсман розповів, що на сьогодні країна знаходиться в доброму стані. "Ми маємо валютні резерви понад 20 млрд доларів. Ми маємо на Єдиному казначейському рахунку 57 млрд грн", - сказав він.

Прем'єр підкреслив, що за ці три роки вдалося ухвалити низку фундаментальних рішень: реформу децентралізації, підняли мінімальну зарплату в тричі.

Як повідомляло РБК-Україна прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив свою відставку.

Відзначимо, уряд Володимира Гройсмана був призначений Верховною Радою у квітні 2016 року після політичної кризи і відставки уряду Арсенія Яценюка.